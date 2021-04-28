شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهرين أمام الدولار والأنظار على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة مشتركة للكونجرس.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.2072 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2091، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2071، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2093.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا لصدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 4.1 مقابل 6.2 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 88.2$ مليار مقابل 86.7$ مليار في شباط/فبراير الماضي بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن ضمن خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز، ويذكر الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن كشف في خطابه في بيتسبرغ نهاية الشهر الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام.