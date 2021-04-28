شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين في استراليا دون خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة.