الاقتصاد

أسعار المستهلكين في استراليا دون خلال الربع الأول

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.9% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، كما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في القراءة السابقة للربع الرابع، لتعد بذلك أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%.

 

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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