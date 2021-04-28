شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يشكل اندفاع صاعد قوي- تحليل - 28-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجاوز الحاجز المستقر عند 130.80 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة ولنلاحظ تسجيله لأول الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 131.60.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ولنتوقع وصوله قريبا نحو 131.90 و 133.05 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.00 و 131.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد