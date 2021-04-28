شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الهابط-تحليل - 28-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتأجيل الهجوم الهابط بتشكيله لارتداد تصحيحي صاعد مقتربا بذلك من المقاومة المستقرة عند 151.80, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباته بدء تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليستهدف بذلك المستويات السلبية المنتظرة سابقا والمستقرة عند 150.20 و 148.70 على التوالي.

أما نجاح السعر بتجاوز المقاومة والثبات فوقها, فإن ذلك سيعزز سيطرة المسار الصاعد من جديد وليزيد من فرص الوصول نحو المحطات الإيجابية المتمركزة عند 152.90 و 153.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط