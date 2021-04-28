شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 28-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيله لتداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 1195.00, كذلك الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة يدعونا للتمسك بتوقعنا الصاعد وانتظار تسجيله قريبا للأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 1290.00 وصولا نحو 1350.00 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1270.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد