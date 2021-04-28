شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل- 28-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس باستقراره المتكرر فوق مستوى 4.3800 والذي يشكل بدوره القمة المسجلة سابقا ليعلن بذلك استعداده لبناء تداولات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تسجيل السعر قريبا للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 4.6400 و 4.8500 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد