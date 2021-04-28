محمد بن سلمان يكشف مصير «أرامكو» في رؤية المملكة 2030

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تخطط لبيع حصص جديدة في شركة "أرامكو" النفطية العملاقة للمستثمرين الدوليين خلال عام أو عامين.

وقال بن سلمان، في مقابلة بثتها اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية حول حملة الإصلاحات "رؤية المملكة 2030"، إن "النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط".

وأشار بن سلمان إلى أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط وهذا القطاع يواجه تحديات، مشددا على أن "هناك فرصا ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي"، وأوضح مع ذلك: "نريد الاستفادة من كل شيء في السعودية بما في ذلك النفط".

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن "أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا".

وأضاف أن السعودية تخطط لبيع حصص جديدة من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين.

وأوضح بن سلمان أن السعودية تجري حالياً مناقشات بشأن بيع 1% من أسهم "أرامكو" لأحد المستثمرين الأجانب.

وتعتبر "أرامكو" أكبر شركة نفطية في العالم وتم إدراجها في البورصة السعودية عام 2019.