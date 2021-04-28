شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات بقيمة 35 مليار روبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات مدينة موسكو عن إصدارها سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 35 مليار روبل (نحو 467 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الطلب على السندات زاد على العرض بأكثر من الضعفين.

وأشار نائب عمدة موسكو فلاديمير يفيموف ، إلى أن حجم الطلبات لشراء السندات بلغ 79.3 مليار روبل (نحو 1.06 مليار دولار).

وتم تحديد عوائد السندات عند 6.73%، ما يزيد على عائد سندات الاقتراض الفدرالي الروسية بنسبة 0.53%.

وهذا هو أول طرح للسندات من قبل سلطات موسكو منذ 8 أعوام، حيث قال نائب العمدة إن الموارد المالية التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار السندات ستنفق على مشاريع البنية التحتية.

إضافة إلى ذلك، قررت سلطات موسكو إصدار "سندات خضراء" مدتها 7 سنوات، بقيمة 70 مليار روبل (أكثر من 930 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ طرحها في 27 مايو المقبل.