شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة "خبراء الترويج السياحي" ودورها فى النهوض بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل يومين اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بلجنة "خبراء الترويج السياحي"، وهي لجنة شكلها الوزير برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعة.

ويقوم أعضاء اللجنة بإعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات من بينها بحث سبل الترويج السياحي لمصر في عدد من الأسواق العالمية، ومؤخرا تم اعتماد الشعار الجديد الذي صممته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتمييز الفنادق المصرية التى قامت بتطعيم كافة العاملين بها، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد شارات بهذا الشعار يرتديها العاملون الذين تلقوا التطعيم، حيث إن هذا الشعار الجديد هو عبارة عن شعار السلامة الصحية الذي أطلقته الوزارة في مايو الماضي مع إجراء بعض التعديلات عليه التي توضح تطعيم كافة العاملين بهذه المنشأة الفندقية.

وتمت مناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة منها السوق الروسي، بمشاركة ممثلي القطاع السياحي الحكومى والخاص.

كما تتم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية Famtrips لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق، وإعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين في مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم الوزارة حالياً لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة.