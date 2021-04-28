شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن أول مصنع لاستغلال ثروات الملاحات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
1- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية.
2- أبرز الأملاح المستغلة الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من ملاحة المكس التى تصل مساحتها لنحو 40 كيلو.
3- تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعى.
5- ملاحات المكس يكثر فيها المحلول المر، وهو فى حد ذاته ثروة هائلة لأنه مليء بالمعادن والخامات، التى تدخل فى صناعة الكيماويات والصناعات.
6- يمكن تنفيذ المشروع بعد ذلك فى الملاحات الكبيرة العامة ؛مما يعظم من عوائدها ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطنى بعد نجاح مشروع ملاحة المكس.
7- سيتكلف المشروع نحو 350 مليون دولار مع أولوية للشركة القادرة على تدبير التمويل.