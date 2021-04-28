شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 معلومات عن أول مصنع لاستغلال ثروات الملاحات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المحلول المر الناتج عن عملية تصنيع الملح فى ملاحات مصر ثروة هائلة اعتبرها بعض الخبراء توازى ثروة البترول، مما يستلزم بالفعل استغلالها لا سيما أن مصر تمتلك ملاحات كبيرة، وفى الوقت الذى تحتل مصر المرتبة الـ16 بين 62 دولة منتجة للملح فى العالم، وتسهم شركتا النصر، والمكس للملاحات المملوكتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 80% من إجمالى الإنتاج من خلال 4 ملاحات تعرف على أول مصنع للاستفادة من المحلول المر.

1- تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية.

2- أبرز الأملاح المستغلة الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من ملاحة المكس التى تصل مساحتها لنحو 40 كيلو.

3- تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعى.

5- ملاحات المكس يكثر فيها المحلول المر، وهو فى حد ذاته ثروة هائلة لأنه مليء بالمعادن والخامات، التى تدخل فى صناعة الكيماويات والصناعات.

6- يمكن تنفيذ المشروع بعد ذلك فى الملاحات الكبيرة العامة ؛مما يعظم من عوائدها ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطنى بعد نجاح مشروع ملاحة المكس.

7- سيتكلف المشروع نحو 350 مليون دولار مع أولوية للشركة القادرة على تدبير التمويل.