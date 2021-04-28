شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع "أوبك بلس" يسفر عن تثبيت سياسة الإنتاج النفطي دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أسفر اجتماع مندوبي "أوبك" والمنتجين المستقلين ضمن تحالف ما يعرف بـ"أوبك بلس" عن قرار بالإبقاء على سياسات إنتاج النفط دون تغيير، وذلك بعد تعديل مستويات الإنتاج بداية هذا الشهر.



وأعلنت "أوبك بلس" أن الاجتماع على المستوى الوزاري قرر استمرار العمل بسياسة تعديل الإنتاج التم تم إقرارها مؤخراً.



كانت "أوبك بلس" قد أعلنت في الاجتماع الماضي زيادة تدريجية في مستويات الإنتاج بداية من مايو/أيار بإجمالي 1.15 مليون برميل يومياً على مدار ثلاثة أشهر.



وبناء على تلك التعديلات، فإن تخفيضات "أوبك+" لإنتاجها النفطي سوف تتراجع بنحو 7.2 مليون برميل يوميا خلال الشهر الجاري لتصل إلى 6.85 مليون برميل في الشهر المقبل ثم إلى 6.5 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران ثم إلى 6 ملايين برميل يوميا خلال يوليو/تموز.



وبلغت نسبة امتثال أطراف الاتفاق لسياسة الإنتاج نحو 115% خلال الشهر الماضي.



وأشار اجتماع اليوم إلى أنه رغم ملاحظة "أوبك" وحلفاؤها إشارات على تخلص دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المخزونات التجارية، إلا أن تلك المخزونات ارتفعت بنحو 14.4 مليون برميل في الشهر الماضي ولا تزال أعلى بنحو 77.4 مليون برميل من متوسط مستوياتها خلال الفترة بين عامي 2015.2019.



هذا، وسوف تعقد "أوبك بلس" اجتماعها الوزاري القادم في الأول من شهر يونيو/حزيران المقبل.