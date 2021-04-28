شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تعلن تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات أنها سجلت ارتفاعا في الأرباح والإيرادات بما تجاوز توقعات المحللين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وبلغت أرباح "مايكروسوفت" 15.45 مليار دولار في الفترة المشار إليها مقارنة بأرباح قدرها 10.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "مايكروسوفت" المعدلة 1.95 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل 1.78 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات شركة البرمجيات الشهيرة إلى 41.7 مليار دولار خلال الربع المنتهي بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو 35.02 مليار دولار قبل عام، فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 41.03 مليار دولار.



وارتفعت إيرادات مايكروسوفت من الحوسبة السحابية بنسبة 23% إلى 15.12 مليار دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل إيرادات عند 14.92 مليار دولار.



وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.2% إلى 261.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 263.1 دولار وأقل سعر عند 260.1 دولار.