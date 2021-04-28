شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.968 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تجاوز السهم خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 2.02 ريال كمستوى اول ثم 2.10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.94 وبين مستوى المقاومة هو 2.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد