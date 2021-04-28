شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 19.11 ريال، ليغلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 18 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.29 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط