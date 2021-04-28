شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.745 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1.82 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.82 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط