شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 59.40فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 62.80 فلس، ليخترق بذلك السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 58 فلس كمستوى اول ثم 53.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 63 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 58 فلس وبين مستوى المقاومة هو 60.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط