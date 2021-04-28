شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت الضغوط البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 922 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما قد يرسل السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 850 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 960 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 913 فلس وبين مستوى المقاومة هو 930 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط