شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 58.80 فلس، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 57.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 59.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط