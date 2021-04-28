شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 215 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 210 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 210 فلس وبين مستوى المقاومة هو 217 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط