شكرا لقرائتكم خبر عن عقار (AQAR) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 65.80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 62 فلس كمستوىاول ثم 56 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 64 وبين مستوى المقاومة هو 67 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط