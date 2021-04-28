شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 180فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي نتوقع ان يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 155 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 165 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 157 فلس وبين مستوى المقاومة هو 161 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط