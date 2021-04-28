شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 68.50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 66 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 69.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط