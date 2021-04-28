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الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 28-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من التداولات السلبية ليحاول الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 0.9100، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8990 كهدف تالي.

 

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 0.9200 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9170

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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