شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك مزيد من التداولات السلبية ليحاول الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 0.9100، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8990 كهدف تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 0.9200 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط