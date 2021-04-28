شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر أرضية الدعم – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7765، يرافقه ظهور إشارات تشبع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 0.7835 ثم 0.7900.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7765 ثم 0.7735 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مناطق 0.7615 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد