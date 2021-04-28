شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تتواجد عند 69.00 ثم 70.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بشرط الثبات فوق 65.10، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.50 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد