شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مستوى 62.20 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليؤكد التوجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 65.60 الذي يمثّل الهدف الإيجابي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، لنرجّح التداولات الإيجابية على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق مستويات 62.20 و61.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد