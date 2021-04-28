شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على استقراره داخل القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 27.00.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.90 والمقاومة 26.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد