شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للارتقاء فوق مستوى 1785.00 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستويات 1800.00 ثم 1838.00 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1774.00 ثم 1765.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط السعر تحت ضغط سلبي إضافي سيحوّل الاتجاه نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1735.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد