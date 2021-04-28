شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حول مستوى 1.2400، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستويات 1.2365 ثم 1.2300.

الثبات دون 1.2435 مطلوب لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار 1.2580 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط