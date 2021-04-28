شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستمر بالارتفاع – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة يوم أمس بعد تخطي مستوى 108.30، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 109.22 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 110.00 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 107.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد