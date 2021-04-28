شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر بالتذبذب بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.3865 والمقاومة 1.3900، مع ملاحظة أن نطاق التداولات يضيق تدريجياً، بانتظار تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 1.3785 بشكل رئيسي، بينما يمثل اختراق المقاومة عامل إيجابي سيحفّز السعر على اختبار مستوى 1.4010 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي