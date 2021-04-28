شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 28-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج اليورو مقابل الدولار على مستوى 1.2064 وارتد صعوداً من هناك، ليستأنف الموجة الصاعدة التي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 1.2170 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 1.2064 – 1.2050.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2020 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد