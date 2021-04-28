«أوبك بلس»: استمرار خطط تخفيف خفض الإنتاج من 1 مايو

صعدت أسعار النفط الثلاثاء بينما قالت أوبك بلس إنها ملتزمة بخطط لزيادة إنتاج النفط بشكل طفيف من أول مايو، مما يشير إلى أنها لا تتوقع تأثيرا مستمرا على الطلب من أزمة فيروس كورونا في الهند.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.17 بالمئة، لتسجل عند التسوية 66.42 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار، أو 1.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.94 دولار للبرميل.

وقررت أوبك وروسيا وحلفاؤهما استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو إلى يوليو وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي ورغم تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل واليابان.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ إن المجموعة ألغت خططا لعقد اجتماع وزاري الأربعاء، وذلك عقب اجتماع الثلاثاء الذي حضره الوزراء الأعضاء في لجنة لمراقبة السوق.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إثر المحادثات إن اللجنة قررت استمرار السياسات المتفق عليها منذ اجتماع أوبك+ في أول أبريل نيسان.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري القادم لتحالف أوبك+ من المقرر أن يعقد في أول يونيو حزيران للنظر في مستويات الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس.

وأكد بيان من أوبك+ أيضا أن الاجتماع القادم سيعقد في أول يونيو.

خفضت أوبك+، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها حوالي ثمانية ملايين برميل يوميا، بما يتجاوز ثمانية بالمئة من الطلب العالمي. ويشمل ذلك خفضا طوعيا من السعودية بواقع مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع أول أبريل، اتفقت المجموعة علي عودة 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق في الفترة من مايو أيار إلى يوليو، لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير أعده خبراء أوبك+، توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021، بعد انخفاضه 9.5 مليون برميل يوميا العام الماضي.

لكن المجموعة قالت إنه، حتى بعد التطعيم بأكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 عالميا، فإن بواعث قلق تساورها من أحدث تصاعد للإصابات الجديدة بالفيروس في الهند والبرازيل واليابان بما قد يؤدي لانحراف تعافي الطلب على الخام عن مساره.

وأورد تقرير لأوبك+ أن المجموعة تتوقع أن تصل المخزونات التجارية إلى 2.95 مليار برميل بحلول يوليو تموز، لتقل عن متوسط 2015-2019، وتظل دونه لبقية العام.

وتوقع أن تقل المخزونات حوالي 70 مليون برميل عن المتوسط للعام 2021 كاملا، وهو توقع أكثر تفاؤلا من سابقه الذي كان لانخفاض بمقدار 20 مليون برميل عن المتوسط.

(رويترز)