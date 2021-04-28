شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ألفابت» تتفوق على نفسها والتوقعات في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «ألفابت» أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحسن عوائد «يوتيوب» ووحدة الحوسبة السحابية.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث «جوجل»، عن أن صافي الربح بلغ 17.93 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 6.836 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام واحد.

وسجل نصيب السهم من الأرباح 26.29 دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل توقعات كانت تشير، لتسجيل 15.82 دولار.

وحققت «ألفابت» إيرادات بقيمة 55.31 مليار دولار، بزيادة 34% عن نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات بتسجيل 51.70 مليار دولار.

وكشفت نتائج الأعمال، عن أن عوائد الحوسبة السحابية بلغت 4.05 مليار دولار مقارنة بـ2.77 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2020، كما زادت إيرادات إعلانات «يوتيوب» من 4.03 مليار دولار إلى 6.005 مليار دولار.

وارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 4.06% في تعاملات ما بعد الجلسة، بعد أن أنهى تعاملات الثلاثاء بهبوط 0.8% عند 2290.98 دولار.

(وكالات)