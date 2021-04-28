شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تسجل أكبر نمو فصلي للإيرادات منذ 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة «مايكروسوفت» في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مع تجاوز الإيرادات للتوقعات.

كشفت نتائج الشركة عن أن صافي الربح بلغ 15.45 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 10.75 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2020.

ووصلت ربحية السهم إلى 1.95 دولار مقابل 1.78 دولار متوقعة.

وارتفعت الإيرادات إلى 41.70 مليار دولار في الربع المالي الثالث، مقابل 35.02 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 41.03 مليار دولار.

ويعتبر معدل نمو إيرادات «مايكروسوفت» والبالغ 19% في الربع المالي الثالث على أساس سنوي هو الأعلى منذ عام 2018.

وحققت وحدة السحابية الذكية إيرادات بقيمة 15.12 مليار دولار، بزيادة 23% على أساس سنوي وأكثر من التوقعات البالغة 14.92 مليار دولار.

ورغم ذلك تراجعت أسهم الشركة في تداولات ما بعد الإغلاق بأكثر من 3.5%.

(وكالات)