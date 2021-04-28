شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يحذر من عودة القوات الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، جيشه على البقاء في حال تأهب، مؤكداً أن القوات الروسية قد تعود «في أي وقت» إلى الحدود على الرغم من إعلان انسحابها. وقال أثناء زيارته مواقع أوكرانية في جنوب البلاد قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 «إذا انسحبت القوات (الروسية)، فهذا لا يعني أن الجيش ينبغي ألا يكون مستعداً لعودة القوات في أي وقت إلى حدود بلادنا».

وبعد نشرها ما يصل إلى 100 ألف جندي في الأسابيع الأخيرة قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وهو أمر تسبب في تجدد التوتر الدولي والمخاوف من غزو روسي، أعلنت موسكو يوم الجمعة الماضي عن بدء انسحابها من المناطق الحدودية. إلا أن الإعلان الروسي لم يكن مقنعاً جداً حتى الآن لواشنطن. وقال الناطق باسم البنتاجون جون كيربي الاثنين «لقد رأينا بعض القوات الروسية ترحل بعيداً عن أوكرانيا»، لكن «من السابق لأوانه اعتبار الأمر مفروغاً منه».

وفي موازاة ذلك، تصاعدت الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا منذ بداية العام بعد هدنة احترمت على نطاق واسع في النصف الثاني من عام 2020. وأفاد الجيش الأوكراني بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بعد انفجار لغم بآليتهم.

من جانب آخر، أعلنت كييف أنها أمرت بطرد القنصل الروسي في مدينة أوديسا الساحلية رداً على إبعاد «غير ودي» لموظف بالسفارة الأوكرانية في موسكو. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنه بسبب «الإجراءات غير الودية التي تم اتخاذها ضد موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية» في روسيا، تم إعلان قنصل موسكو في أوديسا شخصاً غير مرغوب فيه. وأضاف البيان: إن المبعوث أُمهل حتى نهاية يوم 30 إبريل/ نيسان الجاري لمغادرة البلاد.