شكرا لقرائتكم خبر عن النواب المصري يوافق على فرض الطوارئ ثلاثة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، وبأغلبية أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمديد حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك بعد يوم من بيان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، كشف فيه أسباب إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وقال مدبولي، أمس الأول الاثنين، إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأشار إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للمحافظة على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات على الرغم من الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء إلى حالة اضطراب بعض الدول في المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك على مصر وعلى المنطقة بأسرها، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر. (وكالات)