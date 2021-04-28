شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي لأعضاء حكومته: عليكم عدم استغلال الوزارات للانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، تمسكها بموعد الانتخابات المقبلة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما شدد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، على ضرورة ألا يستغل وزراء حكومته وزاراتهم لأغراض انتخابية، مشيراً إلى أنهم جاءوا لأسباب خدمية وليس لأهداف سياسية.

ودعت في بيان صحفي، التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير الأول من مايو/أيار المقبل. وأشارت المفوضية إلى أنها «تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيت زمني لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله». وشددت على ضرورة الوصول إلى «تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع». وكان مصدر عراقي كشف يوم الخميس الماضي، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل 10 أيام عن موعدها المحدد.

من جهة أخرى، قال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «على الوزراء النزول لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الاطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني». وأضاف: «لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول إلى انتخابات مبكرة نزيهة». وطالب الكاظمي وزارة الداخلية ب«التعامل بحزم، واستناداً للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرض حياة المواطنين للخطر». وأشار إلى أن «الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيراً».

(وكالات)