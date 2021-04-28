شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 29 مليون شخص في الساحل الإفريقي يحتاجون إلى المساعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار - أ ف ب

حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء، من أن نحو 29 مليون شخص في دول منطقة الساحل الإفريقي، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وحماية، بزيادة قدرها خمسة ملايين نسمة عما كان عليه الوضع قبل عام.

وقالت تلك الوكالات والمنظمات في بيان مشترك إنه: «رقم قياسي يشمل بوركينا فاسو وشمال الكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وشمال شرق نيجيريا».

واعتبرت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ماري بيار بوارييه، أن «جيلاً برمته من الأطفال في خطر».

وأضافت: «عدد الهجمات العنيفة ازداد ثماني مرات في وسط الساحل وثلاث مرات في حوض بحيرة تشاد. نحو خمسة آلاف مدرسة باتت مغلقة، وغير صالحة للعمل، ما يهدد مستقبل مئات آلاف الأطفال، علماً بأن 1.6مليون طفل مهددون بسوء التغذية الحاد».

وبحسب البيان بلغ عدد النازحين قسراً عتبة قياسية، من وسط الساحل إلى حوض بحيرة تشاد، إذ نزح 5.3 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى حماية.

وقال منسق منطقة الساحل في المفوضية الأممية للاجئين، كسافييه كرياش، إن المدنيين «يواجهون عدداً متنامياً من الهجمات الدامية وأعمال العنف والترهيب، وهم مضطرون إلى الفرار».

من جهتها، قالت مديرة منطقة الساحل في منظمة «بلان إنترناشيونال» غير الحكومية، فاتوماتا حيدرة، إن النساء والفتيات «يتعرضن للخطف والاغتصاب والزواج القسري».

ولاحظ مدير برنامج الأغذية العالمي في غرب إفريقيا، كريس نيكوي، أن «الجوع ازداد بنحو الثلث في غربي إفريقيا، وبلغ مستواه الأعلى منذ نحو عشرة أعوام». وتابع:«بسبب ارتفاع الأسعار، باتت ملايين العائلات الفقيرة عاجزة عن تأمين مجرد وجبة أساسية».

وقالت رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ووسطها، جولي بولانجيه،: «مع حلول نهاية أبريل/ نيسان الجاري، نكون تلقينا فقط 9% من 3,7 مليارات دولار لا بد منها. هذا غير كاف».