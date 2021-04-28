شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 200 مليار جنيه تكلفة "حياة كريمة" خلال 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 200 مليار جنيه للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة في خطة عام 2022/21.

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها أنه تم تخصيص 27,5 مليار جنيه للصحة، 4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحي ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.

وأشار التقرير إلى أن المستهدفات التنموية لمبادرة "حياة كريمة" في خطة عام 2022/21 تتمثل في إنشاء 10828 فصلا دراسيا، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب/ملعب خماسي، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية.

وأكد التقرير أن المبادرة ساهمت فى خفض معدلات الفقر والبطالة، بجانب إتاحة الخدمات الأساسية، بكل قرية، وأشارت التخطيط فى تقريرها إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة لتقييم أثر المبادرة على تحسين رضاء المواطنين.