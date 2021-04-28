شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على استقرار إيجابي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ اليوم وسوف يعلن عن قراره بشأن الفائدة غدا الأربعاء.



وعلاوة على ذلك، وسوف تصدر المزيد من شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول، ومن أبرزها شركات "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".



كانت "تسلا" قد كشفت بالأمس عن نتائج أعمال إيجابية شملت تسجيل أرباح قياسية وزيادة قوية في الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى مستوى 121.7 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2020.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.03 دولار وأغلق الخام عند 62.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.2% أو ما يعادل 77 سنتا وأغلق الخام عند 66.42 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 33985 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34043 نقطة وأقل مستوى عند 33870 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 14090 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14171 نقطة وأقل مستوى عند 14064 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بمقدار نقطة واحدة إلى 4186 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4193 نقطة وأقل مستوى عند 4176 نقطة.