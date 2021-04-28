شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على انخفاض متأثرةً بصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب استيعاب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.



كانت المخاوف قد سادت أسواق السلع الزراعية نتيجة جفاف الطقس في البرازيل وأيضا برودة الطقس في مناطق الغرب الأوسط بالولايات المتحدة.



وكانت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعات البلاد من محصول الصويا الجديد قد بلغ 120 ألف طن لجهات غير معلومة.



وباعت شركات تصدير أمريكية ما يقرب من 233.91 ألف طن من الصويا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما اتسق مع توقعات المحللين.



كما تلقت الصويا دعما بالأمس من أن الأرجنتين تدرس زيادة الضرائب على صادراتها من الحبوب من أجل السيطرة على أسعار الغذاء محليا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21.49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.4% إلى 15.18 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.74 دولار وأقل سعر عند 15.18 دولار.