شكرا لقرائتكم خبر عن مخطوطة تبرز جماليات نسخ المصحف في كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت مكتبة كلباء العامة معرضاً لمخطوطات القرآن الكريم، تضمن 40 مخطوطة تكشف تنوّع المدارس والفنون المستخدمة في نسخ القرآن الكريم عبر العصور، خاصة في العصر العثماني، وهي من مقتنيات الخطاط علي الحمادي، الذي قدم على هامش المعرض ورشة عمل حول فن نسخ القرآن، حيث درّب المشاركين على كتابة سورة من المصحف بخط النسخ.

وقال الحمادي: إن مبادرة عرض المصاحف التاريخية متاحة أمام كل أفراد المجتمع بشكل عام، وأوضح حرصه على اقتناء المصاحف النادرة، ورغبته في عرض مقتنياته القيّمة للجمهور، بهدف التنويه بأهمية المحافظة على هذا الإرث الذي يمثل علامة مضيئة في التاريخ الإسلامي، وأشار إلى أهمية المعرض للتحفيز على اقتناء مخطوطات القرآن، والعناية بإرثها، وتعليم أساليب كتابتها.