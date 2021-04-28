شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: البنوك قدمت تسهيلات بتريليون و924 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة التسهيلات تريليون و924 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل تريليون و330 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 594 مليار جنيه.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت مدفوعة بارتفاع كل من التسهيلات غير الحكومية والتي ارتفعت لتصل إلى تريليون و397 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بينما كانت تريليون 89 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 308 مليارات جنيه، يليها التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والتي ارتفعت أيضا لتصل إلى 766 مليار جنيه، مقابل 584 مليارا خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 182 مليار جنيه.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من التسهيلات المقدمة للقطاع العائلي بقيمة 502 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 379 مليارا في نفس الشهر عام 2019، بزيادة قدرها 123 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي الودائع بالبنوك ليصل إلى 5 تريليون و126 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، بينما سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و183 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 943 مليار جنيه، حيث ارتفعت الودائع الحكومية لتسجل 865 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 612 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 253 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الودائع غير الحكومية لتصل إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون و570 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 691 مليار جنيه.