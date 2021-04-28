شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم ضغوط الدولار على السلع والمعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول، ومن أبرز الشركات التي ستعلن نتائج أعمالها هذا الأسبوع "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت".



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى مستوى 121.7 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% أو ما يعادل 20 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.41 دولار للأوقية.