شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض في أعقاب صدور بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيان البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وأفاد البنك المركزي الياباني في بيانه الصادر اليوم بأنه يتوقع استمرار ضعف التضخم وبقاءه دون المستهدف (2%)، وعلى أثر ذلك، تعهد بمواصلة ضخ التحفيز النقدي من أجل كبح تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ودعم النمو والتعافي.



وقرر البنك المركزي الياباني في خطوة متوقعة اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير.



كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت مؤخراً ثالث حالة طواريء لمدة أسبوعين في العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.



وأبقى البنك المركزي أيضا على توقعاته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تسجيل تعاف معتدل بدعم من الصادرات والطلب من جانب الولايات المتحدة والصين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 108.7، وسجل أعلى سعر عد 108.7 وأقل سعر عند 108.08.