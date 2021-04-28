شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف بضغط من ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وفي أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول، ومن أبرز الشركات التي ستعلن نتائج أعمالها هذا الأسبوع "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت".



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى مستوى 121.7 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2020.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1778.80 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1785.9 دولار وأقل سعر عند 1773.9 دولار.