شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه بعد بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وأبقى على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأول، ومن أبرز الشركات التي ستعلن نتائج أعمالها هذا الأسبوع "آبل" و"أمازون دوت كوم" و"مايكروسوفت".



هذا، وكانت شركة "تسلا" قد كشفت بالأمس عن نتائج أعمال إيجابية شملت تسجيل أرباح قياسية وزيادة قوية في الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا ارتفع إلى مستوى 121.7 نقطة في الشهر الجاري، وهو المستى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.07 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.8 نقطة.