14 مليارا تمويل أخضر لمشروع البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أمس، اكتمال تسهيل قرض لأجل محدد وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 14.12 مليار ريال مع أربعة بنوك سعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، «إن كلا من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك الأهلي السعودي قاموا بدور المفوضين الرئيسين للتنظيم، فيما قام بنك (إتش إس بي سي) بدور المنسق للقرض الأخضر».

وأشارت إلى أن هذا القرض يعتبر أول تسهيل ائتماني مقوم بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، مبينة أن آلية التمويل الأخضر تخضع لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية ورابطة سوق القروض.

وأفادت أن إطار العمل هذا يمكنها من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء، كما يتيح لها تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقا لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

ولفتت الشركة إلى أن هذا التسهيل الائتماني سيعرض أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة فيه، ويساعدها أن تتبوأ موقعا ملائما لها كشركة رائدة عالميا في مجال التنمية المستدامة.

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، «إنه مع استخدام أساليب بناء أكثر استدامة ووسائل تقنية متطورة، فإن الشركة لا تعمل على تقليل بصمتها البيئية فحسب، بل تساعد أيضا على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040».

وأضاف باغانو «إن هذا التسهيل يشكل إنجازا نوعيا للمشروع، لتأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع، كما يسهم هذا التمويل في جعل المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل، ويشكل تصنيف التمويل الأخضر دليلا آخر على إرساء معايير جديدة في مجال السياحة البيئية، وإبراز طرق مختلفة لهذا القطاع لتطوير المشاريع المستدامة محليا وعالميا».

وقال مدير قسم المالية والاستثمار في شركة البحر الأحمر للتطوير جاي روزين «يشكل هذا التسهيل إنجازا نوعيا لمشروع البحر الأحمر ورؤية المملكة 2030، إذ يسعدنا تأمين التسهيلات البنكية والالتزامات الرأسمالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. ويضيف هذا التمويل مستوى آخر من المصداقية عبر دعم المصارف المحلية له، مما سيجعل من المشروع أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل هيكل رأس المال المؤمن بالكامل.»

تمويل أخضر

القيمة: 14 مليار ريال

الممولون: 4 بنوك سعودية

المستفيد: مشروع البحر الأحمر

أول تسهيل ائتماني مقوم بالريال يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر

البنوك الممولة:

بنك الرياض

البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي البريطاني

البنك الأهلي السعودي

البنك المنسق:

بنك إتش إس بي سي

التمويل الأخضر

تخضع آليته لإطار عمل ينسجم مع مبادئ السندات الخضراء (2018) ومبادئ القرض الأخضر (2020) التي حددها الاتحاد الدولي للأسواق المالية (ICMA) ورابطة سوق القروض (LMA).

هيئة التصنيف النرويجية (DNV)، قدمت تقييما مستقلا لإطار عمل التمويل الأخضر لشركة البحر الأحمر وأكدت انسجامه مع المبادئ الدولية المعتمدة .

يمكن إطار العمل هذا شركة البحر الأحمر للتطوير من إصدار قروض خضراء وغيرها من الأدوات المالية الخضراء.

يتيح للشركة تحديد واختيار وإدارة المشاريع والأصول المؤهلة وفقا لهذه المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

يساعد التمويل شركة البحر الأحمر أن تتبوأ موقعا ملائما لها كشركة رائدة عالميا في مجال التنمية المستدامة.

يعرض التسهيل الائتماني أوراق الاعتماد البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لكل من البنوك الأربعة المشاركة.