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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، التقى في مقر الشركة بالرياض، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا جون باغانو، حيث تم استعراض المشاريع المستقبلية وبحث سبل التعاون بين الشركتين وتبادل التجارب والمعرفة بينهما، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030. وأوضح البطي أن الشركة تسعى دائما إلى بناء علاقات وشراكات استراتيجية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها شركة البحر الأحمر وأمالا، لفتح المجال للاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز نموه.



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